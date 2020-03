Wirtschaft

19:25 Uhr | 03.03.2020

Internationale Automobil-Ausstellung kommt nicht nach Hamburg

IAA: München bekommt den Zuschlag

Es ist eine Entscheidung, die auch in Hamburg mit Spannung erwartet wurde: die Internationale Automobil-Ausstellung, kurz IAA, wird 2021 nicht in Hamburg stattfinden. Die Stadt München hat den Zuschlag bekommen. Das gab der Verband der Automobilindustrie am Abend bekannt. Die IAA fand jahrzehntelang in Frankfurt am Main statt. Zuletzt waren die Besucherzahlen stark zurückgegangen. Mit einem neuen Konzept hin zur umfassenden Mobilitätsmesse und einem neuen Austragungsort soll die IAA im kommenden Jahr belebt werden. Neben Berlin und München hatte sich auch Hamburg als Veranstaltungsort beworben.