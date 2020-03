Sport

18:53 Uhr | 03.03.2020

Jonas Maier und der HSVH treffen auf Bietigheim

Handball: Duell mit dem Ex-Club

Der HSV Hamburg ist aktuell richtig gut in der Spur. Den Aufstiegsaspiranten Hamm und Gummersbach stellten die Hamburger zuletzt ein Bein. Am Wochenende kommt mit Bietigheim die nächste Mannschaft mit Bundesligaambitionen in die Sporthalle Hamburg. Und das ist auch der Ex-Verein vom neuen HSVH-Torwart Jonas Maier.