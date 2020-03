Verkehr

09:13 Uhr | 03.03.2020

Großprojekt soll Hauptbahnhof entlasten

Bund legt neues Konzept für S-Bahn-Tunnel vor

Die Pläne für einen neuen S-Bahn-Tunnel werden offenbar immer konkreter. So soll ein erste Konzept, dass dem Hamburger Abendblatt vorliegt, für den 5,5-Kilometer langen S-Bahn-Tunnel feststehen. Der Tunnel soll unterhalb der Alster verlaufen, den Verkehr am Hauptbahnhof entlasten und am Fernbahnhof Diebsteich enden. Mindestens 75 Prozent des 650 Millionen Euro teuren Projektes soll vom Bund getragen werden. Fertiggestellt werden könnte der Tunnel nach ersten Schätzungen 2030.