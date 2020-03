Gesellschaft

18:38 Uhr | 02.03.2020

Lufthansa kürzt Flugprogramm

Dritter Corona-Fall in Hamburg bestätigt

COVID-19 heißt die Lungenkrankheit, die Deutschland und mittlerweile auch Hamburg beschäftigt. Sie wird ausgelöst durch das Coronavirus. Mittlerweile wurde eine dritte Infektion in Hamburg bestätigt. Nachdem zunächst ein Arzt am UKE und am Sonnabend eine Frau positiv auf das Virus getestet wurde, kam heute eine weitere Frau hinzu. Sie war aus dem Iran über Frankfurt nach Hamburg gereist. Die Fälle stehen laut Behörde in keinem Zusammenhang. Beide sind in häuslicher Isolation. Laut Gesundheitsbehörde habe sich die Lage in Hamburg durch den neuen Fall nicht verändert.