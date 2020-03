Stadtgespraech

17:45 Uhr | 02.03.2020

Der Hamburger Hafen wird 831 Jahre alt

Neuheiten zum Hafengeburtstag vorgestellt

In zwei Monaten bereits ist es wieder soweit: der Hafen feiert Geburtstag. Auch in diesem Jahr erwarten die knapp eine Million Besucher wieder zahlreiche Highlights zu Wasser und an Land.