Verkehr

16:46 Uhr | 02.03.2020

Wegen Drohnen-Alarm in Frankfurt

Flugausfälle am Airport

Am Hamburg Airport ist es am Nachmittag zu Verspätungen und Flugausfällen bei Flügen aus bzw. nach Frankfurt gekommen. Grund dafür war eine Drohnen-Sichtung in der Nähe des Frankfurter Flughafens. Dort musste der Betrieb vorübergehend eingestellt werden. In Hamburg wurden deswegen wurden zwei Flüge gestrichen.