08:11 Uhr | 02.03.2020

Frau in häuslicher Isolation

Zweiter bestätigter Corona-Fall in Hamburg

Seit Sonnabendvormittag gibt es in Hamburg den zweiten bestätigten Corona-Fall. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde soll es sich bei der betroffenen Person um eine Frau handeln, die nach einem einwöchigen Aufenthalt in Teheran mit dem Flugzeug nach Hamburg zurückgekehrt ist. Nachdem in der Nacht zu Sonnabend erste Symptome aufgetreten sind, wurde die Frau unter entsprechenden Schutzmaßnahmen ins Krankenhaus gebracht. Dort konnte die Infektion festgestellt werden. Mittlerweile befindet sich die Frau in häuslicher Isolation. Auch die Angehörigen der Frau und andere Kontaktpersonen stehen unter Quarantäne. Hamburg spürt die Auswirkungen des Corona-Virus immer mehr. Inzwischen ist die Verleihung des Michelin-Sterns am Dienstag aufgrund des Virus abgesagt worden.