17:02 Uhr | 01.03.2020

Kandidatur angekündigt

Dennis Thering will neuer CDU-Chef werden

Der CDU-Abgeordnete Dennis Thering will neuer Chef der Hamburger CDU werden. Am Sonnabend erklärte er seine Kandidatur für die konstituierende Sitzung der CDU-Bürgerschaftsfraktion am 16. März. Unterstützt wird er dabei vom bisherigen Fraktionschef André Trepoll, der mutmaßlich das Amt als Vizepräsident der Bürgerschaft übernehmen soll. Thering könnte insofern auch bereits an den Sondierungsgesprächen mit der SPD Anfang März teilnehmen.