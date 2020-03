Blaulicht

15:57 Uhr | 01.03.2020

Unter Reanimation ins Krankenhaus

Elb-Fähre: Mann von Board gefallen

Am Sonntag Mittag ist in der Nähe des Anlegers Neumühlen ein Mann von einer Fähre in die Elbe gefallen. Er wurde durch Passagiere aus dem Wasser gezogen und bis zum Anlegen der Fähre an der Fähre gehalten. Dann konnte er an Rettungskräften übergeben werden. Rund ein Dutzend Passagiere, darunter auch einige Kinder, mussten nach dem Unfall durch die Feuerwehr und Notfallseelsorge betreut werden. Warum der Mann von der Fähre fiel, ist bisher noch unklar.