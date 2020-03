Blaulicht

14:25 Uhr | 01.03.2020

Gefahr am Bunker Feldstraße

Baugerüst drohte einzustürzen

Am Sonntag hat sich am Bunker an der Feldstraße ein rund 30 Meter hohes Gerüst gelöst und ist teilweise eingestürzt. Das Gerüst drohte für die anreisenden Fans beim Spiel des FC. St. Pauli gegen Osnabrück zur Gefahr zu werden, weswegen die hinzugerufenen Feuerwehr den Abbau des Gerüsts empfahl. Hiermit wurde eine Fachfirma beauftragt.