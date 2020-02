Blaulicht

15:30 Uhr | 28.02.2020

Kokain und Marihuana gefunden

Erneute Drogen-Razzia in Wilhelmsburg

Bei einer Drogen-Razzia in Wilhelmsburg hat die Polizei in der Nacht zu Freitag 50g Kokain und 80g Marihuana beschlagnahmt. In dem Haus an der Hafenbahn wurden bereits zum zweiten Mal Zimmer kontrolliert, beide Razzien stünden nach Polizeiangaben aber nicht in einem Zusammenhang. Ein Mann wurde von den Beamten mit aufs Revier genommen, mutmaßlich allerdings nur zur Personalienfeststellung.