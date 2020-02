Stadtgespraech

09:56 Uhr | 28.02.2020

Erster Corona-Fall in Hamburg bestätigt

Erster Corona-Fall in Hamburg: Wie das UKE und die Gesundheitsbehörde am späten Donnerstagabend mitteilten, ist am Universitätsklinikum Eppendorf der erste Fall einer Corona-Infektion bestätigt worden. Es handele sich bei dem Patienten um einen Mitarbeiter des Kinder-UKE. Der Patient befinde sich derzeit in häuslicher Isolierung. Er war am Sonntag aus dem Italien-Urlaub zurückgekehrt, sei jedoch nicht in einem Risikogebiet gewesen. Nachdem er am Dienstag erste Krankheitssymptome bemerkt hatte, habe er seinen Dienst abgebrochen. Laut UKE würden derzeit alle Personen, die engen Kontakt mit dem Betroffenen hatten, informiert und auf den Erreger getestet. Alle Kinder und Eltern, die in engem Kontakt mit dem Mitarbeiter standen, gehen laut UKE 14 Tage in Quarantäne. Die betroffene Station nimmt bis auf Weiteres keine neuen Patienten auf. Noch in der Nacht war der Fachstab Seuchenschutz der Gesundheitsbehörde mit Expertinnen des UKE zusammengetreten. Über den aktuellen Stand wollen UKE und Gesundheitsbehörde am Freitagmittag im Rahmen einer Pressekonferenz informieren. Aufgrund der veränderten Situation hat die Gesundheitsbehörde eine zusätzliche Hotline eingerichtet. Die Hotline ist ab Freitagmorgen 7 Uhr unter der Nummer 040 428 284 000 freigeschaltet.