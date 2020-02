Stadtgespraech

08:49 Uhr | 28.02.2020

Flieger aus Mailand

Ohne Aussteigerkarten in Hamburg gelandet

Am Abend ist am Hamburg Airport ein Flieger aus Mailand - und damit aus dem Corona-Risikogebiet - gelandet. Wie Passagiere berichten, seien die Fluggäste beim Ausstieg allerdings nicht zu ihrem Gesundheitszustand befragt worden. Eigentlich sollten Passagiere aus Risikogebieten ab sofort sogenannte Aussteigerkarten mit Informationen zum Gesundheitszustand ausfüllen, das hatte die Gesundheitsbehörde angekündigt. In Hamburg sei das nicht passiert.