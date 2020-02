Stadtgespraech

18:02 Uhr | 27.02.2020

So können Sie die Galaxie erforschen

Hilfe zur Universums-Forschung gesucht

Galaxien bergen Millionen von Sternen und Fragen in sich. Teleskope auf der ganzen Welt scannen das All ab. Nun kann jeder dabei helfen die Geheimnisse des Universums aufzudecken. Über 300.000 Aufnahmen aus dem All können auf einer Webseite analysiert werden. Vorkenntnisse in Astronomie braucht man nicht.