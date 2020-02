Politik

17:14 Uhr | 27.02.2020

Ab 01. März 2020

Neues Maserschutzgesetz

Ab ersten März dieses Jahres tritt das bundesweite Masernschutzgesetz in Kraft. Ab dann müssen alle zu diesem Zeitpunkt neu eingeschulten Schüler sowie neues Schulpersonal eine Immunität gegen Masern nachweisen. Für bereits eingestellte Lehrer und Kinder, die schon in die Schule gehen, gilt eine Übergangsfrist bis Mitte 2021. Als Nachweis können der Impfpass oder eine ärztliche Bescheinigung vorgelegt werden. Unabhängig von der Impfpflicht gilt in Hamburg weiterhin für alle Schülerinnen und Schüler die Schulpflicht. Durch das Masernschutzgesetz soll die Ausrottung der Krankheit vorangetrieben werden.