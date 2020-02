Blaulicht

17:12 Uhr | 27.02.2020

13-Jähriger wird vor Schule gefasst

Erfolgloser Fluchtversuch

Der Schüler, der vergangene Woche gedroht hatte, seine Mitschüler zu töten, ist heute Mittag aus der Jugendpsychatrie des UKE geflüchtet. Polizeibeamte fanden den 13-Jährigen kurze Zeit später an seiner Schule in Niendorf und brachten ihn zurück in die Psychiatrie. Am vergangenen Freitag war die Polizei in die Schule gerufen worden, nachdem sich der Schüler auffällig verhalten hatte. Bei bei dem Jungen waren insgesamt vier Messer gefunden worden.