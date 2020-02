Verkehr

17:01 Uhr | 26.02.2020

Neuer Bauabschnitt an der Mönckebergstraße

Barrierefreier Ausbau der U3

Die Vorbereitungsarbeiten für den barrierefreien Ausbau der U-Bahn-Station Mönckebergstraße haben begonnen. Da die Arbeiten auch an den Leitungen stattfinden, die nahe an den Gebäuden verlaufen, mussten Teile des Bürgersteigs abgesperrt werden. Die angrenzenden Geschäfte sind jedoch weiterhin alle erreichbar. Die Arbeiten an den Leitungen dauern voraussichtlich noch bis Mitte Juni. Im Anschluss werden dann die Aufzüge gebaut. Bis Anfang 2022 sollen die Bauarbeiten voraussichtlich vollständig abgeschlossen sein.