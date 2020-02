Politik

13:49 Uhr | 26.02.2020

Nimmt sie das Bürgerschaftsmandat an?

Treuenfels nimmt sich bis Freitag Bedenkzeit

Heute hat FDP-Spitzenkandidatin Anna von Treuenfels gegenüber Hamburg 1 bestätigt, dass sie sich bis Freitag Bedenkzeit nimmt und dann verkündet ob sie ihr Bürgerschaftsmandat wahrnehmen wird oder nicht.Nach einer langen Hängepartie war am Montagabend klar: Die FDP scheitert an der 5 Prozent Hürde und schafft es nicht mehr in die Bürgerschaft. Die Spitzenkandidatin der FDP, Anna von Treuenfels, schaffte es dennoch, mithilfe Ihres Blankeneser Wahlkreises ein Direktmandat in der Bürgerschaft zu erringen. In der gestrigen Schalthoff live Sendung machte die FDP Landesvorsitzende Katja Suding nochmal klar deutlich wie wichtig dieses Mandat sei. Die ganze Schalthoff Live Sendung finden Sie online unter www.hamburg1.de