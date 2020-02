Blaulicht

12:44 Uhr | 26.02.2020

Bewohner kann sich selbst retten

Feuer in Einfamilienhaus in Fuhlsbüttel

In einem Einfamilienhaus in Fuhlsbüttel hat es am Mittwochmorgen gebrannt. Dabei konnte sich der Bewohner des Hauses selbst retten. Die Feuerwehr hatte zunächst große Probleme den Brandherd zu lokalisieren, da das ganze Haus voll stand mit diversen Möbeln. Die Feuerwehr war mit 45 Einsatzkräften vor Ort, der Strom in der Straße musste für die Löscharbeiten abgestellt werden, um die Einsatzkräfte zu schützen.