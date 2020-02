Politik

19:05 Uhr | 25.02.2020

Bisherige Gesundheitssenatorin verabschiedet sich

Prüfer-Storcks zieht sich aus Politik zurück

Die bisherige Hamburger Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks wird dem neuen Senat nicht mehr angehören. Wie die Gesundheitsbehörde gegenüber Hamburg 1 bestätigte, haben rein persönliche Gründe für Frau Prüfer-Storcks dazu geführt, sich aus der Politik zu verabschieden. Neun Jahre lang hatte sie in der Landesregierung die Gesundheitspolitik mitgestaltet und sieht vor allem die Verbesserungen im Bereich der Alten- und Krankenpflege als ihren Erfolg an. Bis zur Wahl des neuen Senats bleibt Prüfer-Storcks jedoch noch im Amt und wird auch an den Koalitionsverhandlungen teilnehmen.