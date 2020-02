Gesellschaft

Bevölkerungszahl in Hamburg steigt weiter

Die Bevölkerungszahl in Hamburg steigt immer weiter an. So leben mittlerweile rund 1.895.700 Menschen in der Hansestadt. Mit rund 5.400 Menschen pro Quadratkilometer ist Hamburg-Nord der Bezirk mit der höchsten Bevölkerungsdichte. In Bergedorf sind es dagegen im Durchschnitt nur 840 Menschen pro Quadratkilometer. Insgesamt leben deutlich mehr Frauen als Männer in der Hansestadt, vor allem in der Altersgruppe über 66 Jahren. Nach den Berechnungen der Hamburger Bevölkerungsentwicklung könnte die Hansestadt die Zwei-Millionen-Marke aber erst in zwanzig Jahren knacken.