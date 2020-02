Stadtgespraech

18:10 Uhr | 25.02.2020

Fundament eines Bunkers gesprengt

Sprengarbeiten auf Baustelle in Eimsbüttel

Auf einer Baustelle in der Müggenkampstraße in Eimsbüttel ist heute das Fundament eines Bunkers gesprengt worden. In den kommenden Monaten wird es auf der Baustelle noch weitere Sprengungen geben, um das Fundament aufzulockern. Angekündigt werden diese durch Horntöne und ein Schild mit Sprengzeiten an der Baustelle. Die Anwohner in der Nähe der Baustelle wurden vorab durch Informationszettel auf die Arbeiten und das richtige Verhalten hingewiesen.