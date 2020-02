Stadtgespraech

16:43 Uhr | 25.02.2020

Nach Ausbreitung in Italien und Österreich

Hamburg richtet Corona-Taskforce ein

Das Coronavirus breitet sich in Europa immer weiter aus. Nach über 200 Infizierten in Italien wurden heute auch erste Fälle in Österreich bekannt. In Deutschland sind bisher 16 Personen erkrankt, diese konnten allerdings rechtzeitig isoliert werden. In Hamburg ist bisher kein Fall bekannt. Die Hansestadt ist aber bereits vorbereitet.