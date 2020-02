Gesellschaft

13:31 Uhr | 25.02.2020

Zur Eindämmung von Masern

Impfpflicht ab 1. März

Ab 1. März tritt die Masern-Impfpflicht in Kraft. Durch die verbindliche Impfung sollen Minderjährige unter anderem in Kitas, Horten, Kinderheimen geschützt werden. Aber auch in Einrichtungen der öffentlich-rechtlichen Unterbringung sowie in Asylunterkünften gilt die Impfpflicht ab Sonntag. Darüber hinaus wird die Impfung auch für Mitarbeiter dieser Einrichtungen sowie medizinisches Personal verpflichtend. Wer der Impfpflicht nicht nachkommt, muss mit einem Bußgeld von bis zu 2.500 Euro rechnen und wird in den betroffenen Einrichtungen nicht aufgenommen. Mit der neu eingeführten Impfpflicht soll die hochansteckende Infektionskrankheit Masern eingedämmt werden.