Gesellschaft

12:22 Uhr | 25.02.2020

Erster Verdacht in Hamburg nicht bestätigt

Corona-Entwarnung

Der Verdacht einer ersten Corona-Infektion in Hamburg hat sich nicht bestätigt. Nach Hamburg1 Informationen wurde der Mann, der mit Fieber aus Italien zurückgekehrt war, negativ auf den Erreger getestet und hat bereits am Vormittag das UKE wieder verlassen. Da der Mann über eine medizinische Ausbildung verfügt, hatte er sich gestern Abend sicherheitshalber bei den Behörden gemeldet und selbst eingewiesen. In der Klinik wurden Untersuchungen durchgeführt, die Ärzte gaben aber Entwarnung.