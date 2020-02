Stadtgespraech

15:46 Uhr | 24.02.2020

Auch Youtuber LeFloid wird erwartet

9. Social Media Week in Hamburg

Unter dem Motto "Mehr Mensch, Mehr Relevanz, Mehr Erlebnis – Das Marketing der Zukunft" hat in Hamburg heute die 9. Social Media Week begonnen. Eine Woche lang dreht sich alles um digitale Trends wie Podcasts, E-Sports und Virtual Reality. In Altona kommen unter anderem auch rund 200 Experten und 3.000 Teilnehmer aus aller Welt zusammen um gemeinsam in Workshops und Vorträgen über die digitalen Herausforderungen zu debattieren. Auch Youtuber LeFloid wird bei der 9. Social Media Week in Hamburg erwartet.