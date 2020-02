Gesellschaft

14:40 Uhr | 24.02.2020

Corona-Virus-Kontrolle in Hamburg

Keine weiteren Maßnahmen geplant

Der Hamburg Airport und der Hamburger Hauptbahnhof sehen bislang keinen Grund für spezielle Maßnahmen wegen des Corona-Virus. Aufgrund der deutlich gestiegenen, bestätigten Fälle in Italien innerhalb der letzten Tage, stehe die Deutsche Bahn, laut einem Bahnsprecher, jedoch in ständigem Kontakt mit der Gesundheitsbehörde. Aktuell gebe es laut Behörde jedoch keinerlei Grund, weitere Maßnahmen zu ergreifen. Man sei aber in engem Kontakt mit der italienischen Behörde, um im Ernstfall unmittelbar handeln zu können. Gestern Abend war an der österreichischen Grenze ein Zug aus Italien wegen zwei Corona-Verdachtsfällen gestoppt worden, die sich jedoch nicht bestätigten.