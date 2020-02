Politik

07:15 Uhr | 24.02.2020

FDP bangt um Einzug in Bürgerschaft

Mögliche Verwechslung bei Stimmenauszählung

Eine mögliche Verwechslung bei der Stimmauszählung der FDP und Grünen lässt die Liberalen weiterhin um das Erreichen der fünf Prozent-Hürde bangen: Und damit um ihren Einzug in die Hamburgische Bürgerschaft. In einem einzelnen Wahllokal in Langenhorn kam die FDP nach der gestrigen ersten Auszählung auf 22,4 Prozent, die Grünen hingegen auf 5,1 Prozent. Im übrigen Hamburg waren die Ergebnisse der beiden Parteien umgekehrt ausgefallen. Sollte sich die Verwechslung bestätigen, würde die FPD doch noch den Einzug in die Bürgerschaft verpassen. Im Laufe des heutigen Tages werden die Stimmen erneut ausgezählt, sodass bis heute Abend Klarheit über die mögliche Verwechslung erreicht werden sollte.