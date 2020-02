Blaulicht

15:34 Uhr | 22.02.2020

Mann in Gewahrsam genommen

SEK-Einsatz in Schnelsen

In der Nacht zu Samstag musste ein Sondereinsatzkommando der Polizei in den Von-Herslo-Weg nach Schnelsen ausrücken. Dort hatte sich ein bereits bekannter psychisch kranker Mann verschanzt und den Polizeibeamten vor Ort gedroht. Nach dem Eintreffen des SEKs stellte sich der Mann jedoch und wurde von den Einsatzkräften in Gewahrsam genommen. Er wird nun von einem Amtsarzt untersucht und gegebenenfalls in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.