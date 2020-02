Blaulicht

14:56 Uhr | 22.02.2020

Vier Personen ins Krankenhaus gebracht

Auseinandersetzung vor dem Stadt-Derby

Am Freitag Abend ist es in einer Kneipe am Großneumarkt zu einer Auseinandersetzung zwischen Anhängern des HSV und des FC St. Pauli gekommen. Hintergrund ist das heute stattfindende Stadt-Derby der beiden Zweitligisten. Bei der Auseinandersetzung kam auch Reizgas zum Einsatz durch das zehn Unbeteiligte sowie der Wirt Atemwegsreizungen erlitten. Unter ihnen waren auch zwei schwangere Frauen. Insgesamt vier Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht, zwei von ihnen mit Kopfplatzwunden. Nach ersten Angaben der Polizei hatten die vermummten St.-Pauli-Fans das Lokal überfallartig gestürmt und offenbar gezielt die Auseinandersetzung mit den HSV-Fans gesucht.