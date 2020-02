Sport

17:19 Uhr | 21.02.2020

Beide Fanlager feiern schon am Vorabend

Fans bringen sich in Derbystimmung

Noch einmal schlafen bis zum Stadtderby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli. Die Anhänger der Vereine stimmen sich schon heute auf die Begegnung der beiden Erzrivalen ein. Beide Fanlager treffen sich am Abend in den jeweils üblichen Bars und Kneipen. Welche weitreichenden Folgen so ein Derby-Ergebnis haben kann musste HSV-Trainer Dieter Hecking nach der Niederlage im Hinspiel am eigenen Leib erfahren.