Wirtschaft

11:27 Uhr | 21.02.2020

Anstieg von 6,2 Prozent

Zahl der Übernachtungen erneut gestiegen

Die Zahl der Übernachtungen in Hamburg ist bereits zum 19. Mal in Folge gestiegen. Das teilte das Statistikamt Nord am Donnerstag mit.So verbrachten Touristen im vergangenen Jahr rund 15,4 Millionen Nächte in der Hansestadt. Das sind rund 898.000 Übernachtungen mehr als im Vorjahr, was einem Anstieg von 6,2 Prozent entspricht. Auch für 2020 wird ein Zuwachs von drei bis fünf Prozent erwartet. Die Auslastung der Hotelbetriebe lag im vergangenen Jahr bei 77,2 Prozent.