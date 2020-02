Politik

14:58 Uhr | 20.02.2020

SPD und Grüne sagen Wahlkampfveranstaltungen ab

Hamburger Politik reagiert auf Anschlag in Hanau

Nach dem rechtsextremistischen Anschlag in Hanau, bei dem ein 43-Jähriger gestern zehn Menschen erschossen hat, reagiert nun auch die Hamburger Politik. So sagte Bürgermeister Peter Tschentscher das geplante Wahlkampf-Finale der SPD heute Abend ab und rief stattdessen dazu auf, am Nachmittag vor dem Rathaus der Opfer zu gedenken und gegen Rechts zu demonstrieren. Auch die Hamburger Grünen haben ihre für heute Abend geplante Wahlkampfveranstaltung abgesagt und rufen stattdessen ebenfalls zur Teilnahme an der Kundgebung am Rathaus auf. Die FDP will ebenfalls an der Kundgebung teilnehmen und mit allen Demokraten ein Zeichen gegen rechten Terror setzen. Auch die Hamburger Linken zeigten sich bestürzt über den Anschlag in Hanau, rufen jedoch nicht zur Veranstaltung vor dem Rathaus, sondern zu einer Demo vor dem AfD-Büro in der Innenstadt auf. Die Hamburger CDU sagte ihre Wahlkampfabschlussveranstaltung ebenfalls ab.