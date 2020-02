Gesellschaft

18:14 Uhr | 19.02.2020

Greta Thunberg wird Rede halten

Vorbereitungen auf Klima-Demo vor Wahl

Am Sonntag ist es so weit und die Bürgerschaftswahl hier in Hamburg steht an. Ein wegweisender Tag also. Und genau deswegen will die "Fridays For Future"-Bewegung zwei Tage vorher also am Freitag ein Zeichen setzen: Unter dem Motto Hamburg wählt Klima werden wieder rund 30.000 Teilnehmer auf Hamburgs Straßen gehen und Unterstützung kommt dabei von der berühmtesten Klimaaktivistin Greta Thunberg persönlich.