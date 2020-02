Blaulicht

14:17 Uhr | 19.02.2020

84-Jähriger kracht rückwärts in Garage

Rentner bei Unfall lebensgefährlich verletzt

In Schenefeld ist heute Vormittag ein Rentner bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Er krachte rückwärts mit seinem Auto in die Garage eines Nachbarn auf der anderen Straßenseite. Der 84-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auch an der Garage des Nachbarn entstanden erhebliche Schäden. Die Unfallursache ist bislang noch unklar.