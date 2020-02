Gesellschaft

13:37 Uhr | 19.02.2020

Therapeutisches Angebot für Kinder und Jugendliche

Startschuss für "Drei für Eins"

Startschuss für das Projekt "Drei für Eins". Kinder- und Jugendpsychatrien sowie schulische Beratungszentren sollen künftig Hand in Hand arbeiten. Rund ein Fünftel aller Kinder- und Jugendlichen sind laut einer Studie der KIGGS psychisch auffällig. Dies kann erhebliche Auswirkungen auf soziale und familiäre Bindungen, die Lebensqualität sowie die schulische Laufbahn haben. Genau diesen Kindern soll durch die Zusammenarbeit unter Federführung der Techniker Krankenkasse verschiedener Fachbereiche frühzeitig geholfen werden. In den nächsten vier Jahren soll bis zu 550 betroffene Kinder in Hamburg therapeutische Angebote erhalten. Das Projekt richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 18 Jahren. Die rund sechs Millionen Euro, die das Projekt kostet, werden vom Bund getragen.