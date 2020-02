Stadtgespraech

13:16 Uhr | 19.02.2020

Unsere Reporterin testet das Schmieden

Ein uraltes Handwerk

Es ist ein Handwerk mit jahrhunderter alter Tradition. Schmiede waren einmal die wichtigsten Handwerker in den Gemeinden. Egal ob Hufeisen, Schwerter oder Kleiderhaken sie versorgten das ganze Dorf. Die Schmiedekunst ist in der heutigen Zeit zwar nicht mehr so gefragt, das Handwerk an sich fasziniert aber immer noch. Und genau diese Faszination wollte Hamburg 1 Reporterin Verena Vorjohann mal erleben und habe deshalb einen Schmiede Crash Kurs auf Gut Karlshöhe gemacht.