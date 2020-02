Blaulicht

19:01 Uhr | 18.02.2020

Brandursache noch unklar

Ein Toter nach Brand in Seniorenheim

In einer Seniorenanlage in Groß Borstel ist am Dienstag Nachmittag ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen brannte es in einer Wohnung im zweiten Stock der viergeschossigen Seniorenanlage. Dabei kam ein 64-Jahre alter Mann ums Leben. Zwar gelang es den Einsatzkräften, den leblosen Mann aus der Wohnung zu retten, die Reanimationsversuche blieben aber erfolglos. Wie genau es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar.