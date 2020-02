Politik

18:33 Uhr | 18.02.2020

Auch Briefwahl ist noch möglich

Endspurt bis zur Bürgerschaftswahl

Endspurt. Nur noch wenige Tage bis hier in Hamburg die Bürgerschaftswahl ansteht. Am kommenden Sonntag den 23.02. öffnen in Hamburg wieder die Wahllokale. Wer am Wahltag verhindert ist, kann im Vorwege per Briefwahl seine Stimme abgeben. Doch bis wann ist das möglich? Wir haben alle Fakten rund um die Wahl für Sie zusammengefasst.