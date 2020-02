Verkehr

18.02.2020

LKW kracht in Mittelleitplanke

Nach Unfall: Vollsperrung auf A23

Auf der A23 ist am Vormittag zwischen Tornesch und Pinneberg Nord ein LKW aus bislang ungeklärter Ursache gegen die Mittelleitplanke gekracht. Die Autobahn musste daraufhin in Richtung Hamburg voll gesperrt werden. Zur Zeit ist noch unklar, wann die Fahrbahn wieder freigegeben werden kann. Der Verkehr wird über den anliegenden Rasthof Forst Rantzau abgeführt. In der Gegenrichtung ist derzeit nur eine Spur befahrbar. Der Sattelzug wird nun mit Hilfe eines Krans geborgen. Anschließend muss die Fahrbahn durch die Autobahnmeisterei gereinigt werden, da sie durch Erde vom Grünstreifen stark verschmutzt wurde.