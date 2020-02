Verkehr

13:22 Uhr | 18.02.2020

Lösung soll allen Interessen gerecht werden

SPD plädiert für Tempo 20 Zone in Ottensen

Nach dem vorzeitig abgebrochenen Autofrei-Projekt „Ottensen macht Platz“ plädiert die SPD-Fraktion nun für die Einrichtung einer Tempo 20 Zone im Projektgebiet. Dabei soll auch das Parken nur noch kostenpflichtig für kurze Zeit möglich sein. Mit dieser Lösung möchte die SPD allen Interessen gerecht werden. So soll dadurch der Autoverkehr gemindert werden, aber die Erreichbarkeit für Gewerbetreibende und mobilitätseingeschränkte Menschen weiterhin gewährleistet sein. Am Donnerstag wird der Verkehr in Ottensen erneut Thema in der Bezirksversammlung sein.