Gesellschaft

18:03 Uhr | 17.02.2020

Mit toten Kaninchen auf dem Arm

Demonstration gegen Tierversuche

Am Montag Nachmittag haben Demonstranten mit toten Kaninchen am Jungfernstieg für Aufsehen gesorgt. Die etwa 20 getöteten Tiere sollen aus einer Massentierzucht für Versuchstiere stammen. Mit der Aktion wollten die etwa 100 Demonstranten ein Zeichen gegen Tierversuche setzen. Viele der Protestler trugen Masken von Politikern wie Angela Merkel und Peter Tschentscher, andere hatten sich als Versuchstiere verkleidet. Eigentlich sollte mit der Aktion die Schließung des LPT-Labors gefordert werden. Der Firma war jedoch bereits am Freitag von der Gesundheitsbehörde die Erlaubnis entzogen worden, Tiere zu halten.