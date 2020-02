Stadtgespraech

18:01 Uhr | 17.02.2020

Erster Spatenstich gesetzt

BUDNI startet Bau für Sozialwohnungen

Wenn Sie an BUDNI denken, dann doch bestimmt vor allem an Waschmittel, Shampoo und andere Drogerieartikel? Heute hat die Hamburger Drogeriekette jedoch den Startschuss für ein ganz anderes Projekt gegeben: Auf dem Grundstück der Unternehmenszentrale in Wandsbek ist der erste Spatenstich für BUDNIS erstes Sozial-Wohnungsbauprojekt gesetzt worden.