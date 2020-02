Politik

15:33 Uhr | 17.02.2020

Demonstration für heute Abend angekündigt

Warburg: Untersuchungsausschuss noch vor der Wahl gefordert

In der Affäre rund um die CumEx Geschäfte mit der Warburg Bank fordern die Hamburger Grünen, sowie die Oppositionsparteien noch vor der Bürgerschaftswahl eine Sondersitzung des Haushaltsausschusses einzuberufen. Im Raum steht dabei der Vorwurf, dass die Finanzbehörde, damals unter der Leitung von Peter Tschentscher, Steuer-Nachzahlungen in Höhe von 47 Millionen Euro verjähren ließ. Außerdem sollen Spenden aus dem Warburg-Umfeld von rund 45.000 Euro zum Großteil an den SPD-Kreisverband-Mitte gegangen sein.