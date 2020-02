Gesellschaft

09:15 Uhr | 17.02.2020

Bezirk Altona räumt Versäumnisse ein

Diskussion über Autofrei-Projekt in Ottensen

Nach der Diskussion über das vorzeitig abgebrochene Autofrei-Projekt in Ottensen hat Altonas Bezirksamtschefin Stefanie von Berg nun Versäumnisse seitens des Bezirks eingeräumt. „Man hätte die Bürger mehr mitnehmen müssen“, so von Berg bei einer Veranstaltung zu der Evaluation der TU Hamburg zum Projekt „Ottensen macht Platz“ am Sonnabend. Im Rahmen der Veranstaltung kamen mehr als 300 Anwohner, Gewerbetreibende und Stadtplaner zusammen, um gemeinsam über das Autofrei-Projekt zu diskutieren. Die Evaluation ergab, dass die Mehrheit der Ottenser eine Fortsetzung des Projekts begrüßen würde. Am Donnerstag wird das Projekt „Ottensen macht Platz“ erneut Thema in der Bezirksversammlung sein.