Gesellschaft

08:27 Uhr | 17.02.2020

Motto: "Hamburg wählt Klima!"

Erneute Klima-Großdemonstration am Freitag

Am kommenden Freitag wollen die Aktivisten der Klimabewegung „Fridays for Future“ eine erneute Großdemonstration unter dem Motto „Hamburg wählt Klima!“ veranstalten. Zwei Tage vor der Bürgerschaftswahl wollen die Demonstranten die Hamburger Politik erneut auffordern, den Klimaplan zu überarbeiten und die Forderungen der Klimaaktivisten umzusetzen. Die Demonstration startet auf dem Heiligengeistfeld und soll anschließend über den Rathausmarkt, Jungfernstieg und Gänsemarkt durch die Innenstadt ziehen. Erwartet werden etwa 30.000 Teilnehmer. Auch die Gründerin der „Fridays for Future“-Bewegung, Greta Thunberg, hat ihren Besuch angekündigt.