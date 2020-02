Stadtgespraech

Fischer fangen nur noch 50 Kilogramm pro Tag

Stintbestand in der Elbe zurückgegangen

Der Stintbestand in der Elbe ist deutlich zurückgegangen. Obwohl der kleine Fisch derzeit Hochsaison hat, fangen die Fischer weniger als 50 Kilogramm am Tag. Vor zehn Jahren waren es hingegen noch etwa 500 Kilogramm pro Tag. Das berichtet der NDR. Gründe für den Rückgang seien, laut Fischern, sogenannte Sauerstofflöcher, sowie die laufenden Schlick-Baggerungen, bei denen viele Fischlarven absterben. Die Umweltbehörde will den Grund für den Stintrückgang nun anhand von Studien feststellen. Der Stint ist eine wichtige Grundlage für die gesamte Fauna der Elbe, da er anderen Tieren als Nahrungsgrundlage dient.