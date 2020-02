Politik

19:09 Uhr | 16.02.2020

Wahlkampf-Endspurt der Liberalen

FDP will für Freiheit und Toleranz stehen

Auf ihrem Parteitag hat die FDP heute/gestern ihren Wahlaufruf beschlossen und damit den Endspurt im Wahlkampf eingeleitet. Man stehe für Freiheit, Weltoffenheit und Toleranz, heißt es im Wahlaufruf an die Hamburgerinnen und Hamburger. Die Annahme der Wahl zum Ministerpräsidenten in Thüringen mit Stimmen der AfD halte man für einen schweren Fehler. Zur Unterstützung der Spitzenkandidatin Anna von Treuenfels waren auch die stellvertretende Bundesvorsitzende Nicola Beer, die Generalsekretärin Linda Teuteberg und die Europaabgeordnete Svenja Hahn in Hamburg. Nach letzten Umfragen steht die FDP bei knapp 5 Prozent und muss um den Einzug in die Bürgerschaft bangen. Die Bürgerschaftswahl findet am 23. Februar statt.