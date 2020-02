Wirtschaft

18:16 Uhr | 16.02.2020

"Keine EInflussnahme"

Warburg-Eigentümer weisen Vorwürfe von sich

Nach Medienberichten um angebliche, durch die Hamburger Finanzbehörde geschenkte Steuergelder an die Warburg Bank, haben die beiden Haupteigentümer Vorwürfe der Einflussnahme auf die Politik zurückgewiesen. In einem am Sonnabend veröffentlichten Schreiben heißt es, die Bank habe sich „nie mit unzulässigen, rechtswidrigen Forderungen oder Wünschen“ an die Finanzbehörde oder Politiker gewandt. Gleichzeitig gesteht die Bank, dass es selbstverständlich sei, Gespräche mit allen zu führen. Nach Recherchen der Zeit und dem Magazin Panorama soll die SPD-geführte Finanzbehörde Steuerschulden aus sogenannten „Cum-Ex“-Geschäften der Warburg Bank verjährt haben lassen.