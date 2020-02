Stadtgespraech

16:18 Uhr | 14.02.2020

Labor in Neugraben muss schließen

LPT: Erlaubnis zur Haltung von Tieren entzogen

Die Gesundsbehörde hat der Firma LPT mit sofortiger Wirkung die Erlaubnis zur Haltung von Tieren in Hamburg entzogen. Das betrifft das Tierversuchslabor in Neugraben, in dem überwiegend Ratten und Mäuse gehalten werden. Grundlage für den Beschluss seien schwerwiegende Verstöße gegen das Tierschutzgesetz, die die Staatsanwaltschaft Stade und der Landkreis Harburg bei ihren Ermittlungen gegen das Tierversuchslabor der gleichen Firma in Mienenbüttel festgestellt hatten. Ein weiterer Grund für diese Entscheidung seien zahlreiche Verstöße gegen Dokumentations- und Genehmigungspflichten. Innerhalb der nächsten drei Wochen müssen die Tiere nun an geeignete Dritte abgegeben werden.